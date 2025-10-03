Gym Douce Maison des Familles Rennes

Gym Douce Maison des Familles Rennes vendredi 3 octobre 2025.

Gym Douce Maison des Familles Rennes 3 octobre 2025 – 16 janvier 2026, les vendredis Ille-et-Vilaine

Cycle de 12 séance de gym douce

Cycle de 12 séance de gym douce, adaptés aux seniors, pour renforcer vos muscles, améliorer l’équilibre, gagner en souplesse et entretenir votre bien-être. Activité conviviale, progressive et accessible à tous.

Sur inscritpion

Adhésion à l’OPAR et assurance sportive obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T14:15:00.000+02:00

Fin : 2026-01-16T15:15:00.000+01:00

1

0299547366 0619886347 accueil@opar.fr

Maison des Familles 2 allée Joseph Gémain Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine