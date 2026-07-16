Gym dynamique, Espace fitness, piscine Marcel-Porzou, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Gym dynamique Mardi 21 juillet, 18h30 Espace fitness, piscine Marcel-Porzou Seine-Maritime

Gratuit – Adultes. Espace fitness, rendez-vous dans le hall de la piscine Marcel-Porzou. Venir en tenue de sport.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T19:15:00+02:00

Fin : 2026-07-21T18:30:00+02:00 – 2026-07-21T19:15:00+02:00

Espace fitness, piscine Marcel-Porzou Parc Youri-Gagarine, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]

Amélioration de la condition physique générale. Travail de l’ensemble du corps.