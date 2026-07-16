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Gym dynamique, Gymnase Joliot-Curie, Saint-Étienne-du-Rouvray

lundi 20 juillet 2026 · Gymnase Joliot-Curie · Saint-Étienne-du-Rouvray

Gym dynamique, Gymnase Joliot-Curie, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Lieu
Gymnase Joliot-Curie
Adresse
Rue Georges-Guynemer, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Adultes - Gratuit. Rendez-vous devant le gymnase Curie. Venir en tenue de sport.

Gym dynamique Lundi 20 juillet, 18h30 Gymnase Joliot-Curie Seine-Maritime

Adultes – Gratuit. Rendez-vous devant le gymnase Curie. Venir en tenue de sport.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T18:30:00+02:00 – 2026-07-20T19:15:00+02:00
Fin : 2026-07-20T18:30:00+02:00 – 2026-07-20T19:15:00+02:00

Gymnase Joliot-Curie Rue Georges-Guynemer, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]
Amélioration de la condition physique générale. Travail de l’ensemble du corps.

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