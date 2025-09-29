Gym-fitness adultes : Participez à une séance de découverte ! Centre André Malraux (Salle Lully) Paris

Gym-Fitness : bougez, tonifiez et étirez-vous grâce à des cours variés – renforcement musculaire, Pilates, gym douce, stretching et abdos-fessiers – pour allier plaisir, énergie et bien-être !

Centre André Malraux, Salle Lully, 112 rue de Rennes, 6e Public : Adulte sans limite d’âge

⚠️Une fois inscrit via le formulaire d’inscription en cliquant (ICI), vous pourrez vous rendre directement à votre séance découverte le jour choisi avec l’un de nos coachs diplômés d’État et profiter pleinement pour bouger, tonifier et vous amuser tout en découvrant l’activité choisie : renforcement musculaire, gym douce, stretching ou abdos-fessiers !

Participez à une séance découverte unique et gratuite (places limitées – le cours peut se remplir rapidement. Si complet, vous serez prévenu et inscrit sur liste d'attente) !

Du lundi 29 septembre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

gratuit

Après cette séance, si cela vous a plu, vous aurez la possibilité de vous inscrire à l’un de nos cours réguliers de gym-fitness adultes (cours payants).

Public adultes.

Centre André Malraux (Salle Lully) 112 rue de Rennes 75006 Métro RennesParis

https://www.sportetloisirs6.fr info@sportetloisirs6.fr