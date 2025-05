Gym Harmonie à la plage – Bretteville-sur-Ay, 30 mai 2025 10:30, Bretteville-sur-Ay.

Manche

Début : 2025-05-30 10:30:00

fin : 2025-05-30 11:15:00

2025-05-30

Karine, éducatrice sportive et reflexologue chinoise vous propose une séance d’Harmonie Gym à la plage !

Cette activité est inspirée de la gym douce, chi ball, qi gong, yoga, fit ball ou encore du streetching et de la danse.

On bouge en douceur, dans la bonne humeur tout en reliant corps et esprit par le mouvement, la respiration et les automassages…

Ouvert à tous et pour tous niveaux.

Rejoignez nous à partir de 10h15 à la plage à coté de la paillotte.

Tarif Participation libre et consciente avec un minimum de 4€ par personne.

Nota La participation libre et consciente est un concept qui permet de ré interroger la valeur que l’on donne à une activité, vis à vis de ces moyens et de l’importance que l’on donne au projet. La participation est versée à la suite de l’activité afin de « participer en conscience » de ce que vous avez reçu ou vécu.

la plage

Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 83 08 00 20 lenesley.karine@outlook.fr

English : Gym Harmonie à la plage

Karine, sports educator and Chinese reflexologist, offers you a Harmonie Gym session on the beach!

This activity is inspired by gentle gymnastics, chi ball, qi gong, yoga, fit ball, streetching and dance.

It’s a gentle, fun way to connect body and mind through movement, breathing and self-massage?

Open to all, at all levels.

Join us from 10.15am on the beach next to the straw hut.

Price: Free participation with a minimum of 4? per person.

Note: Free and conscious participation is a concept that allows us to re-examine the value we give to an activity, in relation to the means and importance we give to the project. Participation is paid after the activity, so that you can « participate consciously » in what you have received or experienced.

German :

Karine, Sportpädagogin und chinesische Reflexologin, bietet Ihnen eine Harmonie-Gym-Sitzung am Strand an!

Diese Aktivität ist inspiriert von sanfter Gymnastik, Chi Ball, Qi Gong, Yoga, Fit Ball oder auch Streetching und Tanz.

Sie bewegen sich sanft und gut gelaunt und verbinden Körper und Geist durch Bewegung, Atmung und Selbstmassage?

Offen für alle und für jedes Niveau.

Wir treffen uns ab 10:15 Uhr am Strand neben der Strohhütte.

Preis: Freie und bewusste Teilnahme mit einem Minimum von 4? pro Person.

Hinweis: Die freie und bewusste Teilnahme ist ein Konzept, das es ermöglicht, den Wert, den man einer Aktivität beimisst, im Hinblick auf die Mittel und die Bedeutung, die man dem Projekt beimisst, neu zu hinterfragen. Die Teilnahme wird im Anschluss an die Aktivität bezahlt, um « bewusst teilzunehmen » an dem, was Sie erhalten oder erlebt haben.

Italiano :

Karine, educatrice sportiva e riflessologa cinese, vi propone una sessione di Harmonie Gym sulla spiaggia!

Questa attività si ispira alla ginnastica dolce, alla chi ball, al qi gong, allo yoga, alla fit ball, allo streetching e alla danza.

È un modo dolce e divertente per connettere corpo e mente attraverso il movimento, la respirazione e l’automassaggio?

Aperto a tutti, a tutti i livelli.

Unitevi a noi dalle 10.15 sulla spiaggia accanto alla capanna di paglia.

Prezzo: partecipazione libera e consapevole con un minimo di 4? a persona.

Nota: La partecipazione libera e consapevole è un concetto che ci permette di riesaminare il valore che attribuiamo a un’attività, in relazione ai mezzi e all’importanza che diamo al progetto. La quota di partecipazione viene versata dopo l’attività in modo da poter « partecipare consapevolmente » a ciò che si è ricevuto o sperimentato.

Espanol :

Karine, educadora deportiva y reflexóloga china, te propone una sesión de Harmonie Gym en la playa

Esta actividad se inspira en la gimnasia suave, el chi ball, el qi gong, el yoga, el fit ball, el streetching y la danza.

Es una forma suave y divertida de conectar cuerpo y mente a través del movimiento, la respiración y el automasaje..

Abierto a todos, en todos los niveles.

Únete a nosotros a partir de las 10.15 h en la playa, junto a la cabaña de paja.

Precio: Participación libre y consciente con un mínimo de 4? por persona.

Nota: La participación libre y consciente es un concepto que nos permite reexaminar el valor que damos a una actividad, en relación con los medios y la importancia que damos al proyecto. La cuota de participación se paga después de la actividad para que puedas « participar conscientemente » de lo que has recibido o vivido.

L’événement Gym Harmonie à la plage Bretteville-sur-Ay a été mis à jour le 2025-05-21 par Côte Ouest Centre Manche