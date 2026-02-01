Gym pour tous Salle polyvalente Varzy

Gym pour tous

Salle polyvalente 5 avenue de la Charité Varzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-02-13 12:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Gym avec les enfants de l’accueil de loisirs, suivie du pot de l’amitié au Château de Varzy Renforcement musculaire, améliorer l’équilibre et la souplesse, renforcer le lien intergénérationnel Vous pouvez emmener votre pique-nique Avec Lilan Dumez Renseignements et inscriptions à l’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr Adhésion obligatoire 12€ .

Salle polyvalente 5 avenue de la Charité Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gym pour tous

L’événement Gym pour tous Varzy a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Clamecy Haut Nivernais