Gym préventive Thann

Gym préventive Thann jeudi 9 octobre 2025.

Gym préventive

13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-10-09 09:15:00

fin : 2025-10-09 10:15:00

2025-10-09

Dans le cadre de la Semaine Bleue, une séance de gym préventive animée par M. Gehin, pour préserver sa vitalité, protéger ses articulations et bouger en toute convivialité.

13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 31

English :

As part of Semaine Bleue, a preventive gym session led by M. Gehin, to preserve vitality, protect joints and get moving in a friendly atmosphere.

German :

Im Rahmen der Blauen Woche findet eine von M. Gehin geleitete präventive Gymnastikstunde statt, um die Vitalität zu erhalten, die Gelenke zu schützen und sich in aller Geselligkeit zu bewegen.

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), una sessione di ginnastica preventiva guidata dal signor Gehin, per mantenere la vitalità, proteggere le articolazioni e muoversi in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue, una sesión de gimnasia preventiva dirigida por el Sr. Gehin, para mantener la vitalidad, proteger las articulaciones y ponerse en movimiento en un ambiente agradable.

