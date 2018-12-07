Gym Rando Gilly-sur-Loire

Gym Rando

Salle Polyvalente Gilly-sur-Loire Saône-et-Loire

Début : 2026-03-01 08:30:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

7-12-18 km. Pas de difficulté particulière.

Ravitaillement gratuit sur les parcours (prévoir gobelets).

Possibilité de repas le midi (même pour les non marcheurs) avec inscription au départ ou réservation au 06 68 90 32 53. .

Salle Polyvalente Gilly-sur-Loire 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 90 91 joellarose@sfr.fr

