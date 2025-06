Repoussez vos limites lors d’un cours de bootcamp avec Sports 7 Gymnase Camou Paris 22 juin 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Eté Solidaire fait son grand retour

dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en s’affiliant à Paris en Seine. Cette

année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne ont pu

compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer plus d’une

centaine d’animations gratuites tout l’été.

L’association Sports 7 contribue à la programmation

sportive de l’Eté solidaire en vous proposant un cours de bootcamp pour adultes

le 22 juin à 10 :00 au Gymnase Camou.

Merci de bien vouloir réserver par

téléphone au 01 45 55 65 50 ou par mail à l’adresse suivante : contact@sports7.fr.

Rendez-vous le 22 juin à 10h pour renforcer vos muscles et votre mental !

Le dimanche 22 juin 2025

de 10h00 à 11h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-22T13:00:00+02:00

2025-06-22T11:00:00+02:00_2025-06-22T12:00:00+02:00

fin : 2025-06-22T14:00:00+02:00

Gymnase Camou 35, avenue de la Bourdonnais 75007 Paris

Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, l’association Sports 7 vous invite à un cours de bootcamp pour adultes le 22 juin à 10h.