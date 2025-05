THE LEAGUE : La soirée boxe à ne pas manquer, le 17 mai au Gymnase Japy ! – Gymnase Japy PARIS, 17 mai 2025, PARIS.

THE LEAGUE : La soirée boxe à ne pas manquer !

Le 17 mai 2025, THE LEAGUE débarque à Paris pour une soirée inédite, festive et inclusive autour du noble art.

Une ambiance électrique, 11 combats de haut niveau, un public en feu, de la musique, des émotions… Bref, tout ce qu’on aime dans une grande soirée boxe.

Au programme :

→ 9 assauts loisirs (boxe éducative / à la touche)

→ 2 combats amateurs

→ Un DJ en live pour faire monter la pression entre les combats

→ Bars sur place avec boissons (avec et sans alcool) pour trinquer, vibrer et célébrer

→ Une ambiance de folie, des supporters en feu, et des moments qu’on n’oublie pas

️ Plus qu’un gala : un vrai show, une expérience à vivre en tribune comme sur le ring.

Viens soutenir les combattants, viens crier, viens vivre l’instant !

Places limitées. Réserve vite :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-the-league-1320912969249

Un DJ set par Christian Nzonta (programmateur Radio Nova) et une ambiance portée par notre speaker Nacer ZORGANI, speaker passionné et athlète paralympique.



Infos pratiques :

Le samedi 17 mai 2025

Gymnase Japy, Paris 11e

De 18h30 à 22h30 : Gala (gradins : 15€, bord de ring : 25€)

La boxe nous rassemble ! Venez célébrer avec nous la boxe et partager une expérience inoubliable !



Un immense merci à nos sponsors de coeur :

– Association Sportive Handi-Jeunes de Paris (ASHJP)

– Comité Départemental Handisport de Paris

– HOME MEITIS : acteur social au service de la protection de l’enfance

– espluga+salabelle : cabinet d’avocats spécialisé en droit social

– LINKEA AVOCATS : cabinet d’avocats spécialisé dans la franchise

– bsport : logiciel de gestion, de planning et marketing pour les clubs de sport

– Brooklin Ruffo

– GLOVE GUARD : désodorisant pour gants de boxe

– Sarl SERENOR : assureur

Le samedi 17 mai 2025

de 18h30 à 22h30

payant

Entrée Gala :

– Gradins : 15€,

– Bord de ring : 25€.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-17T21:30:00+02:00

2025-05-17T19:30:00+02:00_2025-05-17T23:30:00+02:00

fin : 2025-05-18T01:30:00+02:00

Gymnase Japy 2 rue Japy 75011 PARIS

https://www.eventbrite.fr/e/billets-the-league-1320912969249 contact@association-apollo.fr

THE LEAGUE vous donne rendez-vous le samedi 17 mai 2025 au Gymnase Japy (Paris 11ème). Un show à la fois divertissant et de haut niveau, à l’image des tournois de boxe internationaux. Une ambiance festive et unique avec de l’émotion à partager !