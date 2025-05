Grande Journée de la Boxe pour Tous : un rendez-vous festif et 100% inclusif ! – Gymnase Japy PARIS, 17 mai 2025, PARIS.

L’Association Apollo organise la Grande Journée de la Boxe pour Tous, sous le Haut-Patronage du Ministère chargé de l’Autonomie et du Handicap, avec le parrainage du Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative et sous l’égide de la FFBoxe – Fédération Française de Boxe, de la Fédération Française de Savate boxe française & D.A et du Comité Départemental Handisport de Paris.

Un rendez-vous festif et 100% inclusif !

La Grande Journée de la Boxe pour Tous, c’est bien plus qu’un simple gala : c’est la démonstration que la boxe est accessible à tous, quels que soient l’âge, le genre, le niveau ou la situation de handicap !

De 14h à 18h, le Gymnase Japy (Paris 11e) vibrera au rythme de 3 temps forts :

Un tournoi amical 100% kids : nos jeunes boxeurs montreront tout ce qu’ils ont appris, dans une ambiance bienveillante et familiale.

Des séances d’initiation ouvertes à toutes et à tous : enfants, personnes en situation de handicap, familles, compétiteurs, femmes… tout le monde pourra s’essayer à la boxe, encadré par des coachs professionnels d’Apollo.

Des tables rondes thématiques pour débattre de la boxe sous tous ses angles et aider à changer l’image de ce bel art multi-disciplinaire… Des intervenants inspirants comme Jean-Philippe LUSTYK (la voix de la boxe) et des championnes partageront leurs expériences.

Le samedi 17 mai 2025

de 14h00 à 22h30

gratuit Tout public.

Gymnase Japy 2 rue Japy 75011 PARIS

https://www.linkedin.com/events/theleague-grandejourn-edelaboxe7326966703756619776/ +33782862186 contact@association-apollo.fr

La Grande Journée de la Boxe pour Tous s’annonce comme l’événement de référence en matière de boxe loisir. Au-delà d’un simple événement sportif, cette après-midi a à cœur de montrer que la boxe est une pratique accessible à toutes et à tous ! C’est la journée de la boxe pour tous, qui met en avant tous ses pratiquants.