ONYO / Rivière-Etoiles – Gymnase Jean Jaurès PARIS, 7 juin 2025, PARIS.

Installation

Rivière-Etoiles est une installation son et lumière interactive et immersive qui invite les participants à donner naissance à une rivière au travers de vœux sensibles. L’œuvre explore la rencontre entre art et science pour transformer notre regard sur l’eau douce et encourager de nouveaux imaginaires autour de ce riche écosystème. En passant d’un ciel étoilé, espace de rêve et de contemplation, à une rivière lumineuse, symbole de régénération et de biodiversité, l’œuvre engage le public dans un voyage sensoriel et introspectif. Ce parcours poétique est enrichi par la collecte de récits personnels des participants, qui alimentent la création symbolique de la rivière.

L’installation a été réalisée en partenariat avec l’OFQJ (Office Franco-Québécois pour la Jeunesse) et avec les soutiens de la Fondation GoodPlanet, d’Atout France et du Safran. Les participants ont la liberté regarder quelques instants l’installation, de déambuler à l’intérieur, ou de participer activement et d’interagir.

Accessible à tous publics dès 2 ans, elle fait écho à l’année de la mer et des océans et est diffusée lors de la Nuit Blanche en association avec la thématique des 20 ans de la Fondation GoodPlanet. Au-delà de l’aspect merveilleux de l’œuvre, elle sensibilise les visiteurs à la fragilité de ces écosystèmes très impactés par les activités humaines et pourtant indispensables au Vivant.

Synopsis : Lorsque tout semble perdu, nos regards se portent vers le ciel. Lorsqu’une étoile filante apparait, nous formons des vœux. Si les étoiles constituent encore des espaces de rêves, nos espoirs doivent aujourd’hui regagner la terre. Et notamment celle qui se trouve sous nos pieds : les rivières. Les rivières ont été largement impactées par les activités humaines. Pollution, surconsommation et aménagements ont diminué la qualité et la quantité d’eau douce disponible propice à la vie. Or l’eau n’est pas qu’une ressource. C’est un écosystème foisonnant, aujourd’hui déstabilisé et qui disparait peu à peu. Il nous faut alors repenser notre rapport à la rivière, lui redonner un caractère sacré pour mieux la préserver et recréer un lien sensible avec elle. Dans Rivière-Etoiles, ce sont nos souvenirs et ceux de scientifiques qui font apparaitre les étoiles filantes. Elles filent jusqu’à devenir mince filet d’eau qui formera rivière. Une rivière née des étoiles. L’œuvre constitue un nouveau sanctuaire : on y vient autant pour s’y réfugier que pour contribuer, agir et partager.

En collaboration avec la Fondation Good Planet

En partenariat avec : l’OFQJ (Office Franco-Québécois pour la Jeunesse)

Avec le soutien de : Le Safran, de Atout France, Fondation Good Planet

Le samedi 07 juin 2025

de 22h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Gymnase Jean Jaurès 87 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://onyo.fr

