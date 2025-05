PAULINE DE FONTGALLAND / Accidental Thread – Gymnase Marie Paradis Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation Performance

Accidental Thread est un projet collaboratif qui interroge la notion de lien et de fragilité, de geste et de transmission. Au fil d’un partage des savoir-faire entre workshops et médiums, ce projet porte le désir de mêler pistes individuelles et collectives dans un lien fort avec le corps, le geste et la matière. Signée par Pauline de Fontgalland, en collaboration avec l’atelier métal de l’ENSAAMA, l’installation trouvera un écho performatif à travers une collaboration entre Félix Touzalin et les étudiant.e.s de l’atelier danse/performance d’Emmanuelle Huynh, aux Beaux-Arts de Paris.

Pauline de Fontgalland (Paris, France) est plasticienne. Son travail, entre sculpture et installation, poursuit une réflexion autour de la fragilité et de son potentiel. Félix Touzalin (sculpteur, chorégraphe et performeur) associe ses savoirs de sculpteur et d’artisan du métal aux pratiques de la danse et du corps pour créer des installations et des performances.

Partenaires : ENSAAMA et ENSBA

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Gymnase Marie Paradis 5 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris

Métro -> 7 : Poissonnière (Paris) (399m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (170m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (109.00m)

