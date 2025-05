JESUS BAPTISTA / 8.33, perception de l’invisible – Gymnase Suzanne Berlioux Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation

Dans cette installation immersive inspirée des capteurs de neutrinos d’Antares et d’IceCube, l’artiste matérialise l’imperceptible flux des particules cosmiques qui nous traversent constamment.

Un monolithe de béton fendu par la lumière se dresse au centre d’un dispositif de huit miroirs d’eau illuminés par des fils lumineux verticaux. Ces surfaces aqueuses agissent comme des révélateurs symboliques des « particules de Dieu » – ces particules subatomiques invisibles mais omniprésentes.

L’œuvre invite à une méditation sur notre perception limitée du monde et sur la vanité humaine face à l’infini. Entre science et spiritualité, elle offre une expérience sensorielle qui dévoile les interactions invisibles entre notre corps, l’espace et les forces cosmiques qui nous entourent et nous traversent.

Artiste diplômé de la Haute École des arts du Rhin (DNSEP 2016) et du Fresnoy (2022-2024), Jésus Baptista crée des installations immersives où projections vidéo et lumière transforment notre perception de l’espace. Son travail, explorant les frontières entre visible et invisible, a été présenté internationalement: SAT Montréal, HeK Basel, Athens Digital Arts Festival, Hangzhou, Light Move Festival (Pologne), LILU (Suisse) et Fête des Lumières de Lyon.

En partenariat avec : HAASKR et Le Fresnoy studio national des arts contemporains

Avec le soutien de : La région Grand Est

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Gymnase Suzanne Berlioux 117 rue Rambuteau 75001 Paris

Un maillage lumineux révèle l’invisible danse des particules cosmiques.