Gymnastique Championnat Départemental

Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 09:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Championnat départemental par équipe de gymnastique féminine et masculine.

.

Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 78 lafrancaisegym@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departmental team championships in men’s and women’s gymnastics.

L’événement Gymnastique Championnat Départemental Cusset a été mis à jour le 2026-01-07 par Vichy Destinations