Gymnastique Championnat Départemental Maison des Sports Cusset
Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-01-24 09:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00
2026-01-24 2026-01-25
Championnat départemental par équipe de gymnastique féminine et masculine.
Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 78 lafrancaisegym@orange.fr
English :
Departmental team championships in men’s and women’s gymnastics.
