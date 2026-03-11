Gymnastique d’entretien Vichy Vitalité Les Gârets Vichy

Gymnastique d’entretien Vichy Vitalité

Les Gârets 39 rue des Glycines Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 10:00:00

fin : 2026-06-11 11:00:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-07 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-28 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-11

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Garets Gym Volontaire propose des séances gratuites de découverte Gymnastique d’entretien, 2 cours maximum par personne

Renseignements et inscription par téléphone.

.

Les Gârets 39 rue des Glycines Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 21 23 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Vichy Vitality program, Garets Gym Volontaire offers free discovery sessions: Maintenance gymnastics, maximum 2 classes per person

Information and registration by telephone.

L’événement Gymnastique d’entretien Vichy Vitalité Vichy a été mis à jour le 2026-03-08 par Vichy Destinations