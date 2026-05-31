Gymnastique Douce en plein air, Place Simone de Beauvoir, Rennes
Gymnastique Douce en plein air, Place Simone de Beauvoir, Rennes lundi 20 juillet 2026.
Gymnastique Douce en plein air Lundi 20 juillet, 10h00 Place Simone de Beauvoir Ille-et-Vilaine
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T11:00:00+02:00
Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Cours de gymnastique douce en plein air
MQLT
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