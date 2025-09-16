Gymnastique douce Salle de la Mairie Mialet

Gymnastique douce

Salle de la Mairie Place de la Mairie Mialet Dordogne

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30

En partenariat avec l’association KALODOS (le beau chemin) animateur BERNARD

Salle de la Mairie Place de la Mairie Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 21 67

English : Gymnastique douce

In partnership with the KALODOS association (le beau chemin) host BERNARD

German : Gymnastique douce

In Partnerschaft mit dem Verein KALODOS (der schöne Weg) Moderator BERNARD

Italiano :

In collaborazione con l’associazione KALODOS (le beau chemin) leader BERNARD

Espanol : Gymnastique douce

En colaboración con la asociación KALODOS (le beau chemin) el líder BERNARD

