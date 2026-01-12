Gymnastique Douce Vichy vitalité Salle Polyvalente Vichy

Gymnastique Douce Vichy vitalité

Salle Polyvalente 2 boulevard des Romains Vichy Allier

Début : 2026-03-10 14:45:00

fin : 2026-03-10 15:45:00

2026-03-10

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, la Gymnastique Volontaire Vichy-Bellerive propose une séance gratuite de découverte de gymnastique douce.

Renseignements et inscription par téléphone

.

Salle Polyvalente 2 boulevard des Romains Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 90 47 59

As part of the Vichy Vitality program, Gymnastique Volontaire Vichy-Bellerive is offering a free discovery session in gentle gymnastics.

Information and registration by telephone

