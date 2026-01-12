Gymnastique Douce Vichy vitalité Salle Polyvalente Vichy
Gymnastique Douce Vichy vitalité Salle Polyvalente Vichy mardi 10 mars 2026.
Gymnastique Douce Vichy vitalité
Salle Polyvalente 2 boulevard des Romains Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 14:45:00
fin : 2026-03-10 15:45:00
Date(s) :
2026-03-10
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, la Gymnastique Volontaire Vichy-Bellerive propose une séance gratuite de découverte de gymnastique douce.
Renseignements et inscription par téléphone
.
Salle Polyvalente 2 boulevard des Romains Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 90 47 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Vichy Vitality program, Gymnastique Volontaire Vichy-Bellerive is offering a free discovery session in gentle gymnastics.
Information and registration by telephone
L’événement Gymnastique Douce Vichy vitalité Vichy a été mis à jour le 2026-01-12 par Vichy Destinations