Gymnastique Dynamique Vichy vitalité Place de l’hôtel de Ville Vichy

Gymnastique Dynamique Vichy vitalité

Place de l’hôtel de Ville Gymnase Sévigné Lafaye Vichy Allier

Début : 2026-03-24 18:00:00

fin : 2026-03-24 19:00:00

2026-03-24

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, la Gymnastique Volontaire Vichy-Bellerive propose une séance gratuite de découverte de gymnastique Dynamique.

Renseignements et inscription par téléphone

.

Place de l’hôtel de Ville Gymnase Sévigné Lafaye Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 90 47 59

English :

As part of the Vichy Vitality program, Gymnastique Volontaire Vichy-Bellerive is offering a free Dynamic Gymnastics discovery session.

Information and registration by telephone

