Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

GYMNASTIQUE

Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24

Gymnastique, tous les jeudis de 11h à 12H sauf vacances scolaires. Possibilité de participation à la séance.

Proposé par Générations Mouvement – Les Sources du Lot de Bagnols-les-Bains.

Gymnastique, tous les jeudis de 11h à 12H sauf vacances scolaires. Possibilité de participation à la séance.

Proposé par Générations Mouvement – Les Sources du Lot de Bagnols-les-Bains. .

Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 83 11 00 81

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English :

Gymnastics, every Thursday from 11:00 a.m. to 12:00 p.m., except during school breaks. Drop-in sessions are available.

Presented by Générations Mouvement – Les Sources du Lot in Bagnols-les-Bains.

L’événement GYMNASTIQUE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-09-10 par 48-OT Mont Lozere