GYMNASTIQUE Centre culturel Mont Lozère et Goulet
jeudi 17 septembre 2026 · Centre culturel · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
GYMNASTIQUE
Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24
Gymnastique, tous les jeudis de 11h à 12H sauf vacances scolaires. Possibilité de participation à la séance.
Proposé par Générations Mouvement – Les Sources du Lot de Bagnols-les-Bains.
Gymnastique, tous les jeudis de 11h à 12H sauf vacances scolaires. Possibilité de participation à la séance.
Proposé par Générations Mouvement – Les Sources du Lot de Bagnols-les-Bains. .
Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 83 11 00 81
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English :
Gymnastics, every Thursday from 11:00 a.m. to 12:00 p.m., except during school breaks. Drop-in sessions are available.
Presented by Générations Mouvement – Les Sources du Lot in Bagnols-les-Bains.
L’événement GYMNASTIQUE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-09-10 par 48-OT Mont Lozere
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