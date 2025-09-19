GYMNASTIQUE SAINT-PAUL Salle des Fêtes Saint-Laurent-de-Neste

GYMNASTIQUE SAINT-PAUL Salle des Fêtes Saint-Laurent-de-Neste vendredi 19 septembre 2025.

SAINT-PAUL Salle des Fêtes SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-19 17:00:00

fin : 2025-09-19 18:00:00

2025-09-19

Vous voulez garder la forme !

L’Association Trait d’Union Sud Aidants-Aidés propose des séances de gymnastique chaque vendredi de 17h à 18h, avec une adhésion de 24€ et un coût de 144€ pour 36 séances. Pour plus d’informations, contactez-les au 05.62.39.03.62 ou par email à trait-union65@hotmail.com.

SAINT-PAUL Salle des Fêtes SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 03 62 presidence@trait-union-sud.org

English :

Want to stay in shape?

The Association Trait d?Union Sud Aidants-Aidés offers gymnastics sessions every Friday from 5pm to 6pm, with a membership fee of ?24 and a cost of ?144 for 36 sessions. For more information, contact them on 05.62.39.03.62 or by email at trait-union65@hotmail.com.

German :

Sie wollen in Form bleiben!

Der Verein Trait d’Union Sud Aidants-Aidés bietet jeden Freitag von 17:00 bis 18:00 Uhr Gymnastik an. Die Mitgliedschaft kostet 24 Euro, die Kosten für 36 Sitzungen belaufen sich auf 144 Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 05.62.39.03.62 oder per E-Mail an trait-union65@hotmail.com.

Italiano :

Volete tenervi in forma!

L’Associazione Trait d’Union Sud Aidants-Aidés offre sessioni di ginnastica ogni venerdì dalle 17.00 alle 18.00, con una quota di iscrizione di 24 euro e un costo di 144 euro per 36 sessioni. Per maggiori informazioni, contattateli al numero 05.62.39.03.62 o via e-mail all’indirizzo trait-union65@hotmail.com.

Espanol :

¿Quieres mantenerte en forma?

La Association Trait d’Union Sud Aidants-Aidés ofrece sesiones de gimnasia todos los viernes de 17.00 a 18.00, con una cuota de socio de 24 euros y un coste de 144 euros por 36 sesiones. Para más información, ponte en contacto con ellos en el 05.62.39.03.62 o por correo electrónico en trait-union65@hotmail.com.

