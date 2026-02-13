Gymnastique textile, une initiation aux arts du drapé avec Camille Bondon, Musée des beaux-arts – Maurepas, Rennes
Gymnastique textile, une initiation aux arts du drapé avec Camille Bondon, Musée des beaux-arts – Maurepas, Rennes dimanche 15 février 2026.
Gymnastique textile, une initiation aux arts du drapé avec Camille Bondon Dimanche 15 février, 15h30 Musée des beaux-arts – Maurepas Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-15T15:30:00+01:00 – 2026-02-15T16:10:00+01:00
Fin : 2026-02-15T15:30:00+01:00 – 2026-02-15T16:10:00+01:00
Une initiation aux arts du drapé avec Camille Bondon : du torchon au baluchon, du furoshiki au fundoshi, du chadra à l’ihram, la gymnastique textile vous propose un diaporama physique de figures drapées pour prendre part à un tour du monde de cet art de l’enveloppement.
Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire.
Pour réserver, veuillez envoyer un email à museemaurepas@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :
- Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées
- Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants
- Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute
À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.
Réservation obligatoire
Musée des beaux-arts – Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour, 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 25 15 »}, {« type »: « email », « value »: « museemaurepas@ville-rennes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mba.rennes.fr/ »}] [{« link »: « mailto:museemaurepas@ville-rennes.fr »}]
Une initiation aux arts du drapé avec Camille Bondon : du torchon au baluchon, du furoshiki au fundoshi, du chadra à l’ihram, la gymnastique textile vous propose un diaporama physique de figures drap… Conférence rencontre
Thomas Girault