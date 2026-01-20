Gymnastique textile, une initiation aux arts du drapé avec Camille Bondon Musée Maurepas Rennes
Gymnastique textile, une initiation aux arts du drapé avec Camille Bondon Musée Maurepas Rennes dimanche 15 février 2026.
Du torchon au baluchon, du furoshiki au fundoshi, du chadra à l’ihram, la gymnastique textile vous propose un diaporama physique de figures drapées pour prendre part à un tour du monde de cet art de…
Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire. Pour réserver, veuillez envoyer un email à museemaurepas@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :
* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées
* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants
* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute
À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-15T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-15T16:10:00.000+01:00
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-atelier/gymnastique-textile-une-initiation-aux-arts-du-drape-avec-camille-bondon
Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Centre Rennes 35700 Ille-et-Vilaine