Gymnastique textile, une initiation aux arts du drapé avec Camille Bondon Musée Maurepas Rennes Dimanche 15 février, 15h30 Ille-et-Vilaine

Du torchon au baluchon, du furoshiki au fundoshi, du chadra à l’ihram, la gymnastique textile vous propose un diaporama physique de figures drapées pour prendre part à un tour du monde de cet art de…

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire. Pour réserver, veuillez envoyer un email à museemaurepas@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-15T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T16:10:00.000+01:00

Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Centre Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



