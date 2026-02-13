Gymnastique textile, une initiation aux arts du drapé avec Camille Bondon, Musée Maurepas, Rennes

Gymnastique textile, une initiation aux arts du drapé avec Camille Bondon Dimanche 15 février, 15h30 Musée Maurepas Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-15T15:30:00+01:00 – 2026-02-15T16:10:00+01:00

Fin : 2026-02-15T15:30:00+01:00 – 2026-02-15T16:10:00+01:00

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est conseillée. Pour réserver, veuillez envoyer un email à museemaurepas@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :

Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute

À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Rennes 35700 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Du torchon au baluchon, du furoshiki au fundoshi, du chadra à l’ihram, la gymnastique textile vous propose un diaporama physique de figures drapées pour prendre part à un tour du monde de cet art de… Maurepas Conférence