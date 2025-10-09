Gynécolloque 2025 BP 3331 Nice

Gynécolloque 2025 BP 3331 Nice jeudi 9 octobre 2025.

Gynécolloque 2025 BP 3331 Aéroport Nice Côte d’Azur Centre d’Affaires Terminal 1 Nice Alpes-Maritimes

Début : Vendredi 2025-10-09

fin : 2025-10-10

2025-10-09

Chaque journée de ce colloque est sur une thématique de la gynécologie-obstétrique ou de la Santé des Femmes.

English : Gynécolloque 2025

Each day of the conference will focus on a different theme in gynaecology-obstetrics or women’s health.

German : Gynécolloque 2025

Jeder Tag dieses Kolloquiums steht unter einem bestimmten Thema der Gynäkologie und Geburtshilfe oder der Gesundheit von Frauen.

Italiano : Gynécolloque 2025

Ogni giorno della conferenza sarà incentrato su un tema diverso della ginecologia-ostetricia o della salute della donna.

Espanol : Gynécolloque 2025

Cada día de la conferencia se centrará en un tema diferente de la ginecología-obstetricia o la salud de la mujer.

