H-BURNS AND THE STRANGER QUARTET – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

H-BURNS AND THE STRANGER QUARTET Début : 2026-04-09 à 20:00. Tarif : – euros.

Vingt ans et dix albums, dont le dernier en date Sunset Park sorti en février 2023, a connu un succès retentissant dans les médias et auprès du public. Le journal Le Monde dans un article consacré disait à ce propos « Une petite merveille noctambule… un road movie sans temps faible, un disque de chevet ». En vingt ans de carrière, le plus américain des songwriters français a fait des centaines de concerts en France, en Europe et aux États Unis, pays dans lequel il a enregistré ses 4 derniers albums entre Los Angeles et Chicago. H-Burns a collaboré avec des chanteuses et chanteurs comme Pomme, Lou Doillon, Bertrand Belin, Dominique A, Joey Burns (Calexico) ou Kevin Morby.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63