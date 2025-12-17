H Burns & the Stranger Quartet Route De Fos RN 569 Istres

H Burns & the Stranger Quartet

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Renaud Brustlein, alias H-Burns, considéré comme l’un des meilleurs ambassadeurs de l’americana en France propose un concert hommage à Léonard Cohen.

Accompagné de The Stranger Quartet , un quatuor à cordes taillé sur mesure, H-Burns revisite les quatre premiers albums de Leonard Cohen qu’il juge fondateurs dans des arrangements fidèles à l’esprit originel, mais enrichis d’une sensibilité propre. Je pense qu’on a tous une histoire avec Cohen, il y a une vraie transmission dans son œuvre , confie H-Burns. Ce concert en propose une relecture élégante, sensible et habitée, entre hommage et héritage. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Renaud Brustlein, aka H-Burns, considered one of the best ambassadors of Americana in France, offers a tribute concert to Leonard Cohen.

L’événement H Burns & the Stranger Quartet Istres a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme d’Istres