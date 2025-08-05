H-Burns & the stranger quartet Place Pierre de Coubertin Lillebonne

H-Burns & the stranger quartet Place Pierre de Coubertin Lillebonne mardi 28 avril 2026.

H-Burns & the stranger quartet

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28 22:00:00

2026-04-28

HOMMAGE À LÉONARD COHEN

« Si je savais d’où viennent les bonnes chansons, j’irais là-bas plus souvent. »

Leonard Cohen, qui se plaisait à répéter ces mots, nous a quittés le 7 novembre 2016 à l’âge de 82 ans. Son héritage artistique est immense, sa place dans l’histoire de la musique folk l’est tout autant.

L’idée de transmission est très forte quand on est musicien, de rendre ce qu’on nous a donné. Transmettre le flambeau à la jeune génération tout en ravivant la mémoire de ceux qui ont grandi avec Leonard Cohen, voilà la nouvelle aspiration d’H-Burns.

Avec cette aventure souhaitée par H-Burns, nous serons plongés dans une époque et une vie qui valent la peine d’être contées, suivant ainsi le principe de la tradition orale et de la transmission du patrimoine culturel. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

