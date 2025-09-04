H-Burns & The Stranger Quartet | Musique l’Archipel Fouesnant

H-Burns & The Stranger Quartet | Musique l’Archipel Fouesnant jeudi 12 février 2026.

H-Burns & The Stranger Quartet | Musique

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Hommage à Leonard Cohen

Dix ans après la disparition de Leonard Cohen, le chanteur et compositeur H-Burns, accompagné par un quatuor à corde, rend un très bel hommage au poète canadien.

Depuis près de vingt ans, H-Burns (accueilli à l’Archipel en février 2024) est un ambassadeur français au service de la musique nord-américaine. Guitare à la main, c’est sur des musiques folk rock qu’il s’est fait connaître, influencé par les monstres sacrés des sixties que sont Bob Dylan, Bruce Springsteen et Leonard Cohen.

En 2021, il enregistre Burns on the Wire, une sélection de titres emblématiques piochés dans les premiers albums de son idole. Dans cette aventure, puis à la scène, il est accompagné par son ami multi-instrumentiste et arrangeur Antoine Pinet et par le Stranger Quartet qui réunit des musiciennes et chanteuses à la formation classique.

La musique et l’écriture de Leonard Cohen a été un choc pour toute une génération. Cet hommage, loin de dénaturer les œuvres originelles, apporte ce qu’il faut de corps, de puissance et de mélancolie pour célébrer les compositions et la mémoire de ce grand homme.

Concert complet, inscription sur liste d’attente .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement H-Burns & The Stranger Quartet | Musique Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN