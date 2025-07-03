H-Burns & the stranger quartet Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs

H-Burns & the stranger quartet

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

De sa voix singulière aux accents graves, envoûtante, Leonard Cohen, chanteur et poète folk canadien disparu en 2016, a bercé et fait frissonner des générations entières de mélomanes. Le rockeur H-Burns est de ceux-là. Avec le projet Burns on the Wire , Il rend un hommage appuyé et très personnel à celui qui l’a musicalement et poétiquement construit depuis l’enfance. Au plus près de l’original sans jamais chercher à l’imiter, H-Burns et son ami multi-instrumentiste et arrangeur Antoine Pinet s’accompagnent sobrement sur scène des cordes virtuoses et du chœur de femmes du Stranger Quartet. Une célébration enjouée et transgénérationnelle, une histoire de tradition orale et de transmission, au cœur de l’idée même du folk chère à Leonard Cohen… .

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

