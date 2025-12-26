H-EART-H Chronique de la Terre Chronique du Cœur Chronique de l’Âtre- Méliscènes Auray
H-EART-H Chronique de la Terre Chronique du Cœur Chronique de l’Âtre- Méliscènes Auray samedi 14 mars 2026.
Début : 2026-03-14 15:30:00
fin : 2026-03-14 15:55:00
2026-03-14
Dans le cadre du Festival Méliscènes
Spectacle de marionnettes à fils suspendus, 2 chroniques au choix
Avec Teatro Golondrino
Dès 8 ans
Animer une marionnette à fils au 21e siècle, c’est perpétuer la fascination que nous éprouvons à voir la vie apparaître dans un pantin, un objet…
C’est, ensemble, accepter et croire en l’impossible . Trois formes courtes autonomes, présentées séparément, explorent le langage du mouvement et revisitent à sa manière la rencontre entre la danse et la marionnette. L’âtre, la terre, le cœur, trois poèmes animés suspendus au temps et à l‘espace.
Chronique de la Terre 11h30
Chronique du Cœur & de l’Âtre 15h30 .
100 place Gohlérez Auray 56400 Morbihan Bretagne
