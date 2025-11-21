H JEUNECRACK PREMIERE PARTIE – H JEUNECRACK – NOUMATROUFF Mulhouse

H JEUNECRACK PREMIERE PARTIE – H JEUNECRACK Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

H JeuneCrack poursuit son ascension en 2025 avec la sortie de 1er Mouvement, premier volet d’une trilogie ambitieuse. Il s’est distingué sur scène, notamment avec deux concerts complets à la Cigale, accompagnés de l’installation immersive « Opale ». Ses clips récents, Kaboul Kitchen et Hustleuse, confirment une identité visuelle forte et singulière. Le rappeur a aussi brillé en collaborant avec Mairo sur La Solution et Hologram Lo’ sur La Pieuvre, deux projets salués par la critique. Toujours actif, il poursuit sa tournée et participera notamment au Grünt Festival à Paris et au Golden Coast Festival à Dijon.

NOUMATROUFF rue ALAIN BASHUNG 68200 Mulhouse 68