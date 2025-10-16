H JeuneCrack STEREOLUX Nantes

H JeuneCrack STEREOLUX Nantes jeudi 16 octobre 2025.

H JeuneCrack Jeudi 16 octobre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T20:00:00 – 2025-10-16T23:00:00

Fin : 2025-10-16T20:00:00 – 2025-10-16T23:00:00

H JeuneCrack ne fait rien comme personne. Polyvalent, il est à la fois producteur et rappeur. Déroutant, son écriture est remplie de second degré, d’autodérision et ses influences sont plurielles. Indépendant, il renouvelle audacieusement les codes du rap.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

