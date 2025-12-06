H O T – HEART OF TOWN – THEATRE DE L’OEUVRE Marseille

H O T – HEART OF TOWN Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

H.O.T. (Heart Of Town) marque la nouvelle aventure musicale du pianiste et multi-instrumentiste Cyril Benhamou, accompagné de Pascal Blanc à la basse et Jérôme Mouriez à la batterie. Avec ce trio complice, ils dévoilent un jazz vivant et sans étiquette, qui puise dans le groove, l’improvisation et les musiques actuelles.À l’occasion de la sortie de leur album — prévue en novembre 2025 — ils investissent la scène du Théâtre de l’Œuvre pour un concert où se mêlent énergie brute, créativité collective et plaisir du jeu. Un trio en liberté, qui fait dialoguer les styles et réinvente le jazz en mouvement.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DE L’OEUVRE 1 RUE MISSION DE FRANCE 13001 Marseille 13