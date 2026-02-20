H2O Trail De ville en fermes Le Puy-en-Velay

H2O Trail De ville en fermes

place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Une course pour rassembler, fédérer, s’amuser et en savoir plus sur la gestion et la valorisation de l’eau en élevage dans la Haute-Loire, tel est l’objectif de l’H2O Trail des JA !

place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 90 92 40 jeunesagriculteurs43@gmail.com

The aim of the H2O Trail des JA is to bring people together to have fun and learn more about water management and development in livestock farming in the Haute-Loire region

