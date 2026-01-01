H2Oie Atelier autour de l’eau Micro Folie Huriel
H2Oie Atelier autour de l’eau Micro Folie Huriel samedi 17 janvier 2026.
H2Oie Atelier autour de l’eau
Micro Folie 11 rue Jean de Brosse Huriel Allier
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17 16:00:00
2026-01-17
Venez rencontrer le collectif Sans Cartel et participer à la création d’un jeu de plateau autour de l’eau, à partir des lieux, histoires et savoirs de votre territoire.
Micro Folie 11 rue Jean de Brosse Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 70 70
English :
Come and meet the Sans Cartel collective and take part in the creation of a board game about water, based on the places, stories and knowledge of your region.
