H2Oie Atelier autour de l’eau Micro Folie Huriel

H2Oie Atelier autour de l’eau

Micro Folie 11 rue Jean de Brosse Huriel Allier

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17 16:00:00

2026-01-17

Venez rencontrer le collectif Sans Cartel et participer à la création d’un jeu de plateau autour de l’eau, à partir des lieux, histoires et savoirs de votre territoire.

Micro Folie 11 rue Jean de Brosse Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 70 70

English :

Come and meet the Sans Cartel collective and take part in the creation of a board game about water, based on the places, stories and knowledge of your region.

