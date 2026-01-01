H2Oie Atelier autour de l’eau Salle des fêtes La Chapelaude

H2Oie Atelier autour de l’eau

Salle des fêtes 1 place du 11 novembre 1918 La Chapelaude

Début : 2026-01-28 10:00:00

fin : 2026-01-28 12:00:00

2026-01-28

Participez à un atelier ludique et créatif avec le collectif Sans Cartel pour imaginer ensemble un jeu de plateau autour de l’eau, fait par et pour les habitants du territoire.

✂️ Activités créatives et échanges autour de l’eau et de notre territoire

03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 70 70

English :

Take part in a fun and creative workshop with the Sans Cartel collective to imagine a board game about water, made by and for local residents.

?? Creative activities and discussions about water and our region

