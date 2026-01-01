H2Oie Atelier autour de l’eau Salle des fêtes La Chapelaude
H2Oie Atelier autour de l’eau Salle des fêtes La Chapelaude mercredi 28 janvier 2026.
H2Oie Atelier autour de l’eau
Salle des fêtes 1 place du 11 novembre 1918 La Chapelaude Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 10:00:00
fin : 2026-01-28 12:00:00
Date(s) :
2026-01-28
Participez à un atelier ludique et créatif avec le collectif Sans Cartel pour imaginer ensemble un jeu de plateau autour de l’eau, fait par et pour les habitants du territoire.
✂️ Activités créatives et échanges autour de l’eau et de notre territoire
.
Salle des fêtes 1 place du 11 novembre 1918 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 70 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in a fun and creative workshop with the Sans Cartel collective to imagine a board game about water, made by and for local residents.
?? Creative activities and discussions about water and our region
L’événement H2Oie Atelier autour de l’eau La Chapelaude a été mis à jour le 2026-01-13 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ