H3nce • St Franck • Dariush SUPERSONIC Paris

H3nce • St Franck • Dariush SUPERSONIC Paris mardi 18 novembre 2025.

H3NCE (22h00)

(Indie rock – odd4 – Berlin, DEU)

À seulement 18 ans, h3nce est devenu l’une des nouvelles voix les plus captivantes de la scène underground numérique. Travaillant dans son grenier avec pour seule compagnie son meilleur ami, ce multi-instrumentiste autodidacte mélange indie rock, post-punk, shoegaze et grunge avec une approche déformée et DIY de la production électronique, s’inspirant autant du rap alternatif que du noise et de la nostalgie.

Au cours de la seule année dernière, il a accumulé plus de 7 millions de streams et atteint 215 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Avec 36 000 followers sur Instagram et une communauté Discord en pleine expansion, ses fans sont profondément connectés à son univers, partageant des œuvres d’art, des blagues privées et construisant ensemble quelque chose de plus grand. Son single « VICTIM TO MY BRAIN », qui lui a permis de percer, est sorti chez Broke Records (États-Unis), et d’autres titres ont été ajoutés à des playlists telles que not just a phase (Allemagne) et New Alternative (Pays-Bas).

Après des débuts très remarqués à Berlin, où les fans ont fait la queue dès le matin et ont ouvert le pit dès la première chanson, et une première partie pour Internet Girl, h3nce se lance désormais dans sa première tournée européenne en tête d’affiche. Il sera accompagné sur scène par le batteur Noah Anderson, et la tournée précédera la sortie de son premier EP, prévue pour plus tard cette année.

Les 3 influences : glaive, Internet Girl, julie

https://soundcloud.com/h3nce

https://www.youtube.com/@h3nce

ST FRANCK (21h00)

(New wave – Courant Records – Bordeaux, FR)

Après « Cavalier Solaire » et « Hard Drive Oddities », St Franck remonte sur scène pour sa première date à Paris. Seul.

Une Jazzmaster à la main, des prods tout droit sorties du studio, réinventées en live — entre groove, psyché et rêve lucide.

Des refrains qui hantent, des textures peaufinées à l’obsession, et des beats qui tapent autant qu’ils flottent.

Un live comme une odyssée sensorielle, où la mémoire bug et la réalité déraille. Avec style. Pour celles et ceux qui écoutent avec tout le corps.

Les 3 influences : Tame Impala, MGMT, Air

https://stfranck.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@stfranckmusic

DARIUSH (20h00)

(Western psych rock – Raison d’être Records – Paris, FR)

Dariush est un chanteur et auteur-compositeur proposant un univers « western psychedelic punk » mêlant le rock psychédélique, le punk, et la country. Ses albums eux, à l’instar de films noirs des années 50, racontent thrillers et histoires d’horreur. En bref, des « murder ballads ».

Les 3 influences : The Rolling Stones, The Doors & Fleetwood Mac

https://open.spotify.com/…/artist/2fP9HKcUsjlPhKQECQIY5E

———————————

Mardi 18 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Il faut venir si vous êtes fans de… Ekkstacy, Yot Club & The Neighbourhood.

Le mardi 18 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-18T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-19T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-18T19:00:00+02:00_2025-11-18T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/72D02Wiu3 https://fb.me/e/72D02Wiu3