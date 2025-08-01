Ha Ha Ha Compagnie Okidok La Chapelle-Saint-Luc

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 6 – 6 – 6 Eur

Début : 2026-04-28 19:30:00

fin : 2026-04-28

2026-04-28

De et avec Xavier Bouvier et Benoît Devos, Mise en Scène OKIDOK et Louis Spagna, Régie Son et Lumières Muriel Sculier et intervenants, Costumes OKIDOK et Lili, Recherche musicales DJ Pitch, Arrangements musicaux Eloi Baudimont



Okidok présente un titre simple et efficace qui en dit long sur la teneur du spectacle. Un titre comme un pari car ici le rire est maître. Il s’affiche tantôt en finesse, tantôt à grands éclats, sur les lèvres d’un public sans âge.



Sur scène, deux de drôles de personnages ; le nez rouge, la dégaine ne sont pas sans rappeler les clowns des pays de l’Est. Mais ce clin d’œil à la tradition se double d’un goût prononcé pour l’imaginaire, allié à un sens inné du comique et à une technique d’acrobate hors pair.



Une succession de sketches aussi improbables que désopilants se joue des artifices et autres flonflons. Une sobriété, que seuls quelques objets viennent bousculer, sont prétextes à de nouveaux gags, à une nouvelle fantaisie. Tout est regards, mimiques, rapports de force aussi, car les acolytes sont tour à tour sujets, rivaux ou alliés. Un spectacle complet, construit tout en finesse et en simplicité.



Au cours de leurs pérégrinations à travers plus de 28 pays, Okidok a remporté de nombreux prix, notamment le Prix Annie Fratellini au Festival Mondial du Cirque de demain à Paris en 2003. .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

