Profitez de 4 jours de fêtes à Habas ! Repas animés, tournoi de foot, gala de l’école, bar, concert de l’école de musique, bals et feu d’artifice.

Venez profiter de 4 jours de fêtes à Habas !

Jeudi à 19h, gala de l’école de musique; 20h15, bar & grillades; 21h, concert de l’école de musique et la Lyre Habassaise.

Vendredi à 19h, ouverture des fêtes et vin d’honneur; 20h30, repas populaire suivi du bal avec le podium Box’son.

Samedi à 9h, tournoi de foot; 12h, repas moules/frites; 17h30, course landaise; 23h, bal avec le podium Box’son.

Dimanche à 11h, messe en musique; 12h30, passe rue en musique et apéritif gourmand au foyer et au QG, J and J’s; 14h30 à 18h30, promenades équestres; 20h30 soirée tapas; 22h30, retraite aux flambeaux; 23h, grand feu d’artifice au terrain de tennis. .

English : Habas en fêtes

Enjoy 4 days of festivities in Habas! Animated meals, soccer tournament, school gala, bar, music school concert, dances and fireworks.

German : Habas en fêtes

Genießen Sie vier Tage voller Feste in Habas! Animierte Mahlzeiten, Fußballturnier, Schulgala, Bar, Konzert der Musikschule, Bälle und Feuerwerk.

Italiano :

Godetevi 4 giorni di festa ad Habas! Pasti vivaci, torneo di calcio, gala scolastico, bar, concerto della scuola di musica, balli e fuochi d’artificio.

Espanol : Habas en fêtes

¡Disfruta de 4 días de fiesta en Habas! Comidas animadas, torneo de fútbol, gala escolar, bar, concierto de la escuela de música, bailes y fuegos artificiales.

