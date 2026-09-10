Informations pratiques

Habibi Club 3 w/ Ammarino – Youssef Sarghini Orchestra – DJ Freshhh -Bab’El Dañs 22h00-04h00 Ubu Rennes 17 et 18 octobre Ille-et-Vilaine

Habibi Club #3 revient à l’Ubu pour une nuit de concerts, DJ sets et danse jusqu’au bout de la nuit.

Habibi Club #3 fait trembler l’UBU ! Dans le cadre d’Escales Africaines, la soirée réunit Orchestra Youssef Sarghini, DJ Ammarino, DJ Freshhh et Bab’El Dañs pour une nuit où le concert live ouvre la voie à un dancefloor incandescent. Des rythmes du chaâbi, du raï, du reggada et de l’allaoui aux sonorités électroniques, Habibi Club célèbre les musiques du Maghreb d’hier et d’aujourd’hui dans un format inédit mêlant scène live et culture club.

Une soirée festive en hommage aux victimes de la répression de la manifestation pacifique des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris.

L’Orchestre Youssef Sarghini bouscule les codes de la nuit et s’empare du dancefloor pour un show live d’une efficacité redoutable Youssef Sarghini Instagram. Pari audacieux pour un club, ce concert casse la routine des sets habituels en injectant l’énergie brute et organique de musiciens sur scène. L’orchestre fusionne la puissance des clubs modernes avec la transe des répertoires populaires du Maghreb : l’hypnotique Chaâbi, le Raï survolté, et les rythmiques percussives de l’Allaoui et du Reggada. Une performance live immersive et sur-vitaminée, pensée pour faire monter la température et retourner la salle.

DJ AMMARINO De son enfance, il y a les souvenirs de la musique qui passait en boucle depuis le transistor familial. Les femmes qui chantent en choeur les paroles, les hommes qui rythment du pied les accords. Le Raï! Circassien, danseur et Dj, Ammar est un artiste qui s’inspire de ces moments de vie en remixant ces morceaux grâce à des K7 audio collectées au fil du temps. A ses débuts, il mixait avec des autoradios dans son bureau installé dans le placard de son appartement. Maintenant, il vous entraîne à la découverte des sons de son enfance.

BAB’EL DAÑS Dans le cadre de la soirée Habibi Club #3 programmée le samedi 17 octobre à l’Ubu, le festival Escales Africaines collabore avec une figure incontournable des platines rennaises : DJ Freshhh Fort d’un parcours solide ancré dans la culture hip-hop et les esthétiques urbaines, cet artiste s’est imposé sur le territoire par sa maîtrise du mix et son sens de la fête populaire.Cette performance au Habibi Club marque également un retour symbolique pour le DJ, lié par une relation de cœur historique et une complicité de longue date à cette salle de concert mythique L’UBU de Rennes. Pour ce rendez-vous nocturne, DJ Freshhh mettra son expérience et son énergie au service du dancefloor, croisant ses influences avec les esthétiques de la soirée pour offrir un set fédérateur et taillé pour le Habibi Club #3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-17T22:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-18T04:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/cie-dounia-rennes/evenements/habibi-club-3

Ubu 1 rue Saint Hélier, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

