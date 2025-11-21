Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette !! A La Folie Paris Vendredi 21 novembre, 23h00 10/12/15€

La soirée oriental vibes made in Paname HABIBI LOVE revient le vendredi 21 NOVEMBRE à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube !!

La soirée oriental vibes made in Paname HABIBI LOVE revient le vendredi 21 NOVEMBRE à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube !!

Voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!

Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !! ✨

Yallahhh ☀️

⌖⌖⌖⌖⌖ HABIBI LOVE ⌖⌖⌖⌖⌖

⍨ ORIENTAL VIBES PARTY A LA VILLETTE ⍨

#maghreb #électro #oriental #arabic #raï

#mediterranean #habibi #sahara #chaabi

#beats #middleeast #turskish #techno

VEND. 21 NOV. ∲ A LA FOLIE (Paris 19) ∲ 23H-6H

Parc de la Villette, 26 avenue Corentin Cariou

PAF : 10/12€ ÷ 10€ av. minuit / 12€ après / 15€ sur place

Tickets -> [https://shotgun.live/events/habibi-love-oriental-vibes-party-nov25](https://shotgun.live/events/habibi-love-oriental-vibes-party-nov25)

⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ ARTISTES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃

⏈ YANE ⏈

(North Africa & Electronic – Algérie)

⏈ TAQTUQA ⏈

Musique du Moyen-Orient remixée et rééditée

⏈ DJ CUCURUCHO ⏈

(Arab sounds & Oriental vibes)

⏈ GROOVALIZACION DJs ⏈

(Habibi vibes classics & électro)

⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ STYLES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃

⌖ GNAWA ⌖ CHAABI ⌖ ORIENTAL GROOVES ⌖ ARABESQUE ⌖ TURKISH DISCO ⌖ ELECTRO ORIENTAL ⌖ RAI ⌖ ARAB HIP HOP ⌖ ELECTRO CHAABI ⌖ REGGAE ORIENTAL ⌖ TOUAREG ⌖ ARABIC FUNK ⌖ MEDITERRANEAN SOUL ⌖ MAGHREB ⌖ ARAB BEATS

INFOS

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

A LA FOLIE PARIS

26 avenue Corentin Cariou, Paris 19

(A l’entrée du parc de la Villette, côté Cité des Sciences)

Métro + Tram : Porte de la Villette, Corentin Cariou

#maghreb #électro #oriental #arabic #raï

#mediterranean #habibi #sahara #chaabi

#beats #middleeast #turskish #techno

@habibilove_paris @alafolie.paris @yane.music @groovalizacion.radio @le_bal_tropical_paname @taqtuqamusic @maghrebevents @maghreb_event_mmxx @maghreborientexpress @la_villette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T23:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T23:59:00.000+01:00

1

https://shotgun.live/events/habibi-love-oriental-vibes-party-nov25

A La Folie 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris