Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette !! A La Folie Paris Vendredi 19 décembre, 23h00 10/12/15€
Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h jusqu’à l’aube ce vendredi 19 décembre à La Folie !
HABIBI LOVE revient le vendredi 19 DECEMBRE à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube pour la dernière édition de l’année !!
RDV dans 1 semaine pour voyager entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!
Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !! ✨
Yallahhh ☀️
⌖⌖⌖⌖ HABIBI LOVE ⌖⌖⌖⌖
⍨ ORIENTAL VIBES PARTY A LA VILLETTE ⍨
#maghreb #électro #oriental #arabic #raï
#mediterranean #habibi #sahara #chaabi
#beats #middleeast #turskish #techno
VEND. 19 DEC. ∲ A LA FOLIE (Paris 19) ∲ 23H-6H
∲ Parc de la Villette, 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 ∲
PAF :
8€ eary bird
10€ av. minuit / 12€ après
15€ sur place
Tickets -> [https://shotgun.live/events/habibi-love-a-la-folie](https://shotgun.live/events/habibi-love-a-la-folie)
⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ ARTISTES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃
⏈ YANE ⏈
(North Africa & Electronic – Algérie)
⏈ ZAJAL ⏈
(New Arabic vibes)
⏈ MELISSA.WAV ⏈
(MENA modern sounds)
⏈ GROOVALIZACION DJS ⏈
(Habibi vibes classics & électro)
⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ STYLES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃
⌖ GNAWA ⌖ CHAABI ⌖ ORIENTAL GROOVES ⌖ ARABESQUE ⌖ TURKISH DISCO ⌖ ELECTRO ORIENTAL ⌖ RAI ⌖ ARAB HIP HOP ⌖ ELECTRO CHAABI ⌖ REGGAE ORIENTAL ⌖ TOUAREG ⌖ ARABIC FUNK ⌖ MEDITERRANEAN SOUL ⌖ MAGHREB ⌖ ARAB BEATS
A LA FOLIE
⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃
26 avenue Corentin Cariou, Paris 19
(A l’entrée du parc de la Villette, côté Cité des Sciences)
Métro + Tram : Porte de la Villette, Corentin Cariou
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-19T23:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-19T23:59:00.000+01:00
1
https://shotgun.live/events/habibi-love-a-la-folie
A La Folie 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris