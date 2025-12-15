Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette !! A La Folie Paris Vendredi 19 décembre, 23h00 10/12/15€

Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h jusqu’à l’aube ce vendredi 19 décembre à La Folie !

HABIBI LOVE revient le vendredi 19 DECEMBRE à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube pour la dernière édition de l’année !!

RDV dans 1 semaine pour voyager entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!

Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !! ✨

Yallahhh ☀️

⌖⌖⌖⌖ HABIBI LOVE ⌖⌖⌖⌖

⍨ ORIENTAL VIBES PARTY A LA VILLETTE ⍨

#maghreb #électro #oriental #arabic #raï

#mediterranean #habibi #sahara #chaabi

#beats #middleeast #turskish #techno

VEND. 19 DEC. ∲ A LA FOLIE (Paris 19) ∲ 23H-6H

∲ Parc de la Villette, 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 ∲

PAF :

8€ eary bird

10€ av. minuit / 12€ après

15€ sur place

Tickets -> [https://shotgun.live/events/habibi-love-a-la-folie](https://shotgun.live/events/habibi-love-a-la-folie)

⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ ARTISTES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃

⏈ YANE ⏈

(North Africa & Electronic – Algérie)

⏈ ZAJAL ⏈

(New Arabic vibes)

⏈ MELISSA.WAV ⏈

(MENA modern sounds)

⏈ GROOVALIZACION DJS ⏈

(Habibi vibes classics & électro)

⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ STYLES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃

⌖ GNAWA ⌖ CHAABI ⌖ ORIENTAL GROOVES ⌖ ARABESQUE ⌖ TURKISH DISCO ⌖ ELECTRO ORIENTAL ⌖ RAI ⌖ ARAB HIP HOP ⌖ ELECTRO CHAABI ⌖ REGGAE ORIENTAL ⌖ TOUAREG ⌖ ARABIC FUNK ⌖ MEDITERRANEAN SOUL ⌖ MAGHREB ⌖ ARAB BEATS

A LA FOLIE

⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃

26 avenue Corentin Cariou, Paris 19

(A l’entrée du parc de la Villette, côté Cité des Sciences)

Métro + Tram : Porte de la Villette, Corentin Cariou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-19T23:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-19T23:59:00.000+01:00

1

https://shotgun.live/events/habibi-love-a-la-folie

A La Folie 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris