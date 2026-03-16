Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette !! A La Folie Paris
Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette !! A La Folie Paris samedi 21 mars 2026.
Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette !! A La Folie Paris Samedi 21 mars, 23h00 10/12/15€
Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h jusqu’à l’aube ce samedi 21 mars à La Folie !
RDV avec la soirée oriental vibes made in Paname samedi 21 MARS à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube ☀️
Voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!
Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !! ✨
Yallahhh
⌖⌖⌖⌖⌖ HABIBI LOVE ⌖⌖⌖⌖⌖
⍨ ORIENTAL VIBES PARTY A LA VILLETTE ⍨
✨✨✨ SPECIAL FIN RAMADAN ✨✨✨
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⏈ YANE ⏈
(North Africa & Electronic – Algérie)
⏈ DJ MASKD ⏈
(Maghreb & Arabic vibes)
⏈ GORILAN ⏈
(MENA modern sounds)
⏈ GROOVALIZACION DJs ⏈
(Habibi vibes classics & électro)
SAM. 21 MARS 23H-6H
PAF : 10€ av. minuit / 12€ après
Tickets -> [https://shotgun.live/events/habibi-love-special-fin-du-ramadan](https://shotgun.live/events/habibi-love-special-fin-du-ramadan)
15€ sur place
A LA FOLIE PARIS
26 avenue Corentin Cariou, Paris 19
(A l’entrée du parc de la Villette, côté Cité des Sciences)
Métro + Tram : Porte de la Villette, Corentin Cariou
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-21T23:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-21T23:59:00.000+01:00
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https://shotgun.live/events/habibi-love-special-fin-du-ramadan
A La Folie 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris