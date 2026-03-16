Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette !! A La Folie Paris Samedi 21 mars, 23h00 10/12/15€

Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h jusqu’à l’aube ce samedi 21 mars à La Folie !

RDV avec la soirée oriental vibes made in Paname samedi 21 MARS à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube ☀️

Voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!

Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !! ✨

Yallahhh

⌖⌖⌖⌖⌖ HABIBI LOVE ⌖⌖⌖⌖⌖

⍨ ORIENTAL VIBES PARTY A LA VILLETTE ⍨

✨✨✨ SPECIAL FIN RAMADAN ✨✨✨

⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ ARTISTES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃

⏈ YANE ⏈

(North Africa & Electronic – Algérie)

⏈ DJ MASKD ⏈

(Maghreb & Arabic vibes)

⏈ GORILAN ⏈

(MENA modern sounds)

⏈ GROOVALIZACION DJs ⏈

(Habibi vibes classics & électro)

SAM. 21 MARS 23H-6H

PAF : 10€ av. minuit / 12€ après

Tickets -> [https://shotgun.live/events/habibi-love-special-fin-du-ramadan](https://shotgun.live/events/habibi-love-special-fin-du-ramadan)

15€ sur place

A LA FOLIE PARIS

26 avenue Corentin Cariou, Paris 19

(A l’entrée du parc de la Villette, côté Cité des Sciences)

Métro + Tram : Porte de la Villette, Corentin Cariou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T23:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T23:59:00.000+01:00

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https://shotgun.live/events/habibi-love-special-fin-du-ramadan

A La Folie 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris



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