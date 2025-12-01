Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette A La Folie Paris

La soirée oriental vibes made in Paname is back le vendredi 19 décembre à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube !

Voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !

Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !

Yallahhh

Artistes

YANE (North Africa & Electronic – Algérie)

ZAJAL (Modern Arabic & Oriental sounds)

MELISSA WAV (Arab sounds & Oriental grooves)

GROOVALIZACION DJs (Techno-Oriental & Arab-beats)

Le vendredi 19 décembre 2025

de 23h00 à 06h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

A La Folie 26, avenue Corentin Cariou 75019 Côté rue et non pas sur les quais de SeineParis

https://www.facebook.com/events/1387410643035845/