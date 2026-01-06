Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette spécial Nouvel An Amazigh/Yennayer !! A La Folie Paris Samedi 10 janvier, 23h00 8/10/12/15€

Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h jusqu’à l’aube ce samedi 10 janvier à La Folie !

La soirée oriental vibes made in Paname HABIBI LOVE revient le samedi 10 JANVIER 2026 à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube avec une édition spéciale NOUVEL AN AMAZIGH YENNAYER 2976 !!

Voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!

Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !! ✨

Yallahhh ☀️

⌖⌖⌖⌖⌖⌖ HABIBI LOVE ⌖⌖⌖⌖⌖⌖

⍨ ORIENTAL VIBES PARTY A LA VILLETTE ⍨

SPECIAL NOUVEL AN AMAZIGH YEANNYER 2976

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵃⵔⵄⵊⴻⵛⵜ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵃⵔⵄⵊⴻⵛⵜ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵃⵔⵄⵊ

#maghreb #électro #oriental #arabic #raï

#mediterranean #habibi #sahara #chaabi

#beats #middleeast #turskish #techno

SAM. 10 JAN. ∲ A LA FOLIE (Paris 19) ∲ 23H-6H

∲ Parc de la Villette, 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 ∲

PAF :

8€ eary bird

10€ av. minuit / 12€ après

15€ sur place

Tickets -> [https://shotgun.live/events/habibilove-nouvel-an-amazigh](https://shotgun.live/events/habibilove-nouvel-an-amazigh)

⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ ARTISTES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃

⏈ YANE ⏈

(North Africa & Electronic – Algérie)

⏈ BAB ⏈

(Classics, remix & New Arabic vibes)

⏈ DJ AÏDA ⏈

(MENA modern sounds)

⏈ GROOVALIZACION DJs ⏈

(Habibi vibes classics & électro)

⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ STYLES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃

⌖ GNAWA ⌖ CHAABI ⌖ ORIENTAL GROOVES ⌖ ARABESQUE ⌖ TURKISH DISCO ⌖ ELECTRO ORIENTAL ⌖ RAI ⌖ ARAB HIP HOP ⌖ ELECTRO CHAABI ⌖ REGGAE ORIENTAL ⌖ TOUAREG ⌖ ARABIC FUNK ⌖ MEDITERRANEAN SOUL ⌖ MAGHREB ⌖ ARAB BEATS

INFOS

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

A LA FOLIE PARIS

26 avenue Corentin Cariou, Paris 19

(A l’entrée du parc de la Villette, côté Cité des Sciences)

Métro + Tram : Porte de la Villette, Corentin Cariou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-10T23:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-10T23:59:00.000+01:00

1

https://www.facebook.com/events/1471165917768528/

A La Folie 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

