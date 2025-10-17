Habibi Love ~ Oriental vibes Party spécial hommage à Raï’n’B Fever ! A La Folie Paris

La soirée oriental vibes made in Paname HABIBI LOVE fait sa rentrée le vendredi 17 OCTOBRE à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube avec une édition SPECIAL HOMMAGE « RAÏ N’B FEVER » !!

Voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!

Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !! ✨

Yallahhh ☀️

⌖⌖⌖⌖⌖⌖ HABIBI LOVE ⌖⌖⌖⌖⌖⌖

⍨ ORIENTAL VIBES PARTY A LA VILLETTE ⍨

⎃⎃ SPECIAL HOMMAGE « RAÏ N’B FEVER » ⎃⎃

#maghreb #électro #oriental #arabic #raï

#mediterranean #habibi #sahara #chaabi

#beats #middleeast #turskish #techno

VEND.17 OCT. ∲ A LA FOLIE (Paris 19) ∲ 23H-6H

PAF : 8/10/12€ ÷ 8€ eary bird / 10€ av. minuit / 12€ après / 15€ sur place

Tickets -> [https://shotgun.live/events/habibi-love-hommage-rai-n-b-fever](https://shotgun.live/events/habibi-love-hommage-rai-n-b-fever)

∲ Parc de la Villette, 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 ∲

⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ ARTISTES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃

⏈ YANE ⏈

(North Africa & Electronic – Algérie)

⏈ D-JOON ⏈

(Oriental grooves / Maroc-France)

⏈ DJ CUCURUCHO ⏈

(Arab sounds & Oriental vibes)

⏈ GROOVALIZACION DJs ⏈

(Habibi vibes classics & électro)

⍎⍎⍎⍎⍎⍎ Special Guest ⍎⍎⍎⍎⍎⍎

⏁ MIXWELL MUSIC (Oriental beats) ⏁

⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ STYLES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃

⌖ GNAWA ⌖ CHAABI ⌖ ORIENTAL GROOVES ⌖ ARABESQUE ⌖ TURKISH DISCO ⌖ ELECTRO ORIENTAL ⌖ RAI ⌖ ARAB HIP HOP ⌖ ELECTRO CHAABI ⌖ REGGAE ORIENTAL ⌖ TOUAREG ⌖ ARABIC FUNK ⌖ MEDITERRANEAN SOUL ⌖ MAGHREB ⌖ ARAB BEATS

INFOS

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

A LA FOLIE PARIS

26 avenue Corentin Cariou, Paris 19

(A l’entrée du parc de la Villette, côté Cité des Sciences)

Métro + Tram : Porte de la Villette, Corentin Cariou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T23:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-17T23:59:00.000+02:00

https://shotgun.live/events/habibi-love-hommage-rai-n-b-fever

A La Folie 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris