Habibi Love ~ Oriental vibes Party spécial hommage à Raï’n’B Fever ! A La Folie Paris

La soirée oriental vibes made in Paname HABIBI LOVE fait sa rentrée le vendredi 17 OCTOBRE à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube avec une édition SPECIAL HOMMAGE « RAÏ N’B FEVER » !!
La soirée oriental vibes made in Paname HABIBI LOVE fait sa rentrée le vendredi 17 OCTOBRE à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube avec une édition SPECIAL HOMMAGE « RAÏ N’B FEVER » !!
Voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!
Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !! ✨
VEND.17 OCT. ∲ A LA FOLIE (Paris 19) ∲ 23H-6H
PAF : 8/10/12€ ÷ 8€ eary bird / 10€ av. minuit / 12€ après / 15€ sur place
Tickets -> [https://shotgun.live/events/habibi-love-hommage-rai-n-b-fever](https://shotgun.live/events/habibi-love-hommage-rai-n-b-fever)
∲ Parc de la Villette, 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 ∲
⏈ YANE ⏈
(North Africa & Electronic – Algérie)
⏈ D-JOON ⏈
(Oriental grooves / Maroc-France)
⏈ DJ CUCURUCHO ⏈
(Arab sounds & Oriental vibes)
⏈ GROOVALIZACION DJs ⏈
(Habibi vibes classics & électro)
⏁ MIXWELL MUSIC (Oriental beats) ⏁
⌖ GNAWA ⌖ CHAABI ⌖ ORIENTAL GROOVES ⌖ ARABESQUE ⌖ TURKISH DISCO ⌖ ELECTRO ORIENTAL ⌖ RAI ⌖ ARAB HIP HOP ⌖ ELECTRO CHAABI ⌖ REGGAE ORIENTAL ⌖ TOUAREG ⌖ ARABIC FUNK ⌖ MEDITERRANEAN SOUL ⌖ MAGHREB ⌖ ARAB BEATS
A LA FOLIE PARIS
26 avenue Corentin Cariou, Paris 19
(A l’entrée du parc de la Villette, côté Cité des Sciences)
Métro + Tram : Porte de la Villette, Corentin Cariou
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-17T23:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-17T23:59:00.000+02:00
https://shotgun.live/events/habibi-love-hommage-rai-n-b-fever
A La Folie 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris