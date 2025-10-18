Habibi Love ~ Oriental vibes Party spécial hommage à Raï’n’B Fever À La Folie Paris

Habibi Love ~ Oriental vibes Party spécial hommage à Raï’n’B Fever À La Folie Paris samedi 18 octobre 2025.

La soirée oriental vibes made in Paname HABIBI LOVE fait sa rentrée le vendredi 17 OCTOBRE à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube avec une édition SPECIAL HOMMAGE « RAÏ N’B FEVER » !

Voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground ! Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !

Yallahhh

Artistes

YANE (North Africa & Electronic – Algérie)

DJOON (Modern Arabic & Oriental sounds)

DJ CUCURUCHO (Arab sounds & Oriental grooves)

GROOVALIZACION DJs (Techno-Oriental & Arab-beats)

special guest : MIXWELL (Oriental Groove/ USA)

Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h jusqu’à l’aube ce vendredi 17 octobre à La Folie dans la Villette !

Le vendredi 17 octobre 2025

de 23h00 à 06h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

À La Folie 26, avenue Corentin Cariou 75019 Côté rue et non pas sur les quais de SeineParis

https://www.facebook.com/events/639989768907308/