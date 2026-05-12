Habillage du Phare Saint-Tropez Couleur Bleu Hommage à Brigitte Bardot Port de Saint-Tropez Saint-Tropez

Saint-Tropez

Habillage du Phare Saint-Tropez Couleur Bleu Hommage à Brigitte Bardot

Port de Saint-Tropez Phare Rouge Saint-Tropez Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-07-09

Événement mettant à l’honneur l’emblématique phare rouge de Saint-Tropez. Cette édition rend hommage à Brigitte Bardot.

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Port de Saint-Tropez Phare Rouge Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 67 52 63 agnesbouquet75@gmail.com

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English : Stationery Saint-Tropez Couleur Bleu Tribute to Brigitte Bardot

Event honoring Saint-Tropez’s iconic red lighthouse. This edition pays tribute to Brigitte Bardot.

L’événement Habillage du Phare Saint-Tropez Couleur Bleu Hommage à Brigitte Bardot Saint-Tropez a été mis à jour le 2026-05-12 par Saint-Tropez Tourisme